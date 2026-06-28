Что запрещено на Тихона Тихого, 29 июня 2026 года

В этот день свой профессиональный праздник отмечают те, кто связан с промышленным ловом рыбы. Впервые о нем заговорили в 1984 году в Риме на Международной конференции по регулированию рыболовства, а уже через год, в 1985-м, торжество отметили более чем в 100 странах мира. Дата выбрана не случайно: она тесно связана с днем памяти святого Петра, которого в католической традиции считают покровителем рыбаков (у православных этот праздник выпадает на 12 июля).