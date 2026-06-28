Мошенники за месяц выманили у нижегородки более 7 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода месяц общалась через мессенджер с мошенником, который представился ей «куратором на бирже» и предложил схему быстрого заработка через инвестиционную платформу. По данным полиции, для этого нижегородка зарегистрировалась на указанном ей интернет-ресурсе и создала криптокошелек.