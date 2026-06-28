Почти 5,5 тысячи петербуржцев прошли онлайн-опрос ко Дню молодежи

Опрос «День молодежи» состоялся с 8 по 21 июня на портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца», который развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участие приняли почти 5,5 тысячи человек, сообщили в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
В 2026 году День молодежи отмечался 27 июня. В преддверии праздника жители города поделились своим мнением о том, как за последние пять лет изменились возможности для обучения, развития и самореализации молодых людей в Санкт-Петербурге.
По результатам исследования более половины участников отметили позитивные изменения в сфере образования и развития молодежи. Так, 32% считают, что возможности значительно расширились, а еще 21% отметили наличие положительных изменений, хотя и незначительных.
Говоря о влиянии изменений в молодежной политике на жизнь молодого поколения, треть респондентов оценила их положительно. Нейтральную позицию заняли 28% участников опроса, а отрицательно изменения оценили 9%. На вопрос о доступности новых возможностей в сферах образования, здоровья и безопасности 34% респондентов ответили, что она выросла.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.