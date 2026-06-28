Почти 5,5 тысячи петербуржцев прошли онлайн-опрос ко Дню молодежи

Опрос «День молодежи» состоялся с 8 по 21 июня на портале и в мобильном приложении «Единая карта петербуржца», который развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участие приняли почти 5,5 тысячи человек, сообщили в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.