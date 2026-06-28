Команда Нижегородской области заняла первое место на финале «Сириус. Лето»

Нижегородская делегация одержала победу на II Поволжском финале Всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект», который прошел в Казани на базе «Казанского открытого университета талантов 2.0». По итогам общекомандного зачета регион занял первое место. Об этом сообщает нижегородский минобр.
Нижегородскую область представили семь участников: четверо школьников и трое наставников, которые в течение года работали над проектами в командах и защищали их на итоговом мероприятии в региональном центре «Вега».
В категории «Фестиваль проектов» школьники представили инновационные идеи в области медицины и биологии. Арина Миронова презентовала проект «Оценка реакции кровотока щитовидной железы на стресс», Алексей Кадомцев — «Разработку антибактериальной композиции», Юлия Козуляева — «Разработку способа мониторинга злокачественных опухолей головного мозга в послеоперационном периоде», а Алина Симонова — «Разработку способа оценки эффективности лечения гингивита у детей».
Наставники региона — Екатерина Левеева, Мария Штро и Алина Трифонова — приняли участие в категории «Мастерская наставнических практик».
Нижегородская команда участвовала во всех конкурсных активностях финала: Фестивале проектов, Деловой игре по поиску решений, Мастерской наставнических практик и даже во внезачетной активности «Прожарка», где также показала достойные результаты.
В региональном министерстве образования отметили, что такой результат демонстрирует, что системная работа и поддержка талантов, помноженная на веру в свои силы, дают свои плоды.