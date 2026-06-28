Главные новости за 22−28 июня: Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области количество транзакций в категории «БАДы и здоровое питание» с15 января по 15 мая 2026 года увеличилось на 46%, оборот — на 47%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney. «Средний чек при этом остался практически на прежнем уровне, прибавив лишь 1% и составив 8 032 ₽ Это говорит о росте рынка преимущественно за счет частоты покупок и притока новых клиентов. Однако первый квартал в Ростовской области был еще более активным: число оплат выросло на 57% к январю-марту 2025 года, оборот подскочил на 88%, а средний чек увеличился на 20% — до 8 421 ₽», — рассказали эксперты ЮMoney.