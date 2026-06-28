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В подмосковных Люберцах возобновили реконструкцию стадиона «Торпедо»

Рядом с площадкой планируют построить новый спорткомплекс.

Источник: Национальные проекты России

Новый этап реконструкции стадиона «Торпедо» стартовал в Люберцах Московской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Сейчас на площадке идет обследование строений и приемка уже выполненных работ. Несущие конструкции и стыковые соединения проверит специальная лаборатория. Также эксперты оценят, как работает обогрев поля, чтобы убедиться в готовности стадиона к зимнему периоду. К активной фазе работ приступят в ближайшее время. В ней будут участвовать более 200 специалистов и несколько единиц необходимой техники.

После реконструкции на стадионе появятся восемь беговых дорожек. Это позволит проводить соревнования самого высокого уровня, включая международные старты. Трибуны и подтрибунные помещения оборудуют для спортивных секций. Рядом с площадкой построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут работать школы бокса, волейбола, баскетбола и другие секции. Уточним, обновленный стадион планируют открыть в 2027 году.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.