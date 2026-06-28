В подмосковных Люберцах возобновили реконструкцию стадиона «Торпедо»

Сейчас на площадке идет обследование строений и приемка уже выполненных работ. Несущие конструкции и стыковые соединения проверит специальная лаборатория. Также эксперты оценят, как работает обогрев поля, чтобы убедиться в готовности стадиона к зимнему периоду. К активной фазе работ приступят в ближайшее время. В ней будут участвовать более 200 специалистов и несколько единиц необходимой техники.