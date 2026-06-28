В Самаре скосили траву на 472 гектарах

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По первому циклу работы провели на территории 472,42 га. По второму циклу — 284,7 га, по третьему — 10,12 га. Об этом сообщили в администрации города.
«На 28 июня запланированы работы на нескольких улицах. Покос проведут при хорошей погоде», — рассказали в мэрии.
Среди адресов — Ленинская, Чекистов, Александра Невского, Транзитная, Воеводина, Металлургическая, Нагорная, Ногина, Антонова-Овсеенко, Лесная, Волжский проспект, Северо-Восточная магистраль, Агибалова, Урицкого, Ярмарочная, Декабристов, Братьев Коростелевых и Лысвинская.