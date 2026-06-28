Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Всемирный день рыболовства отмечается в России 27 июня с 1985 года. Этот праздник отмечают не только работники рыбной отрасли, но и все те, кто просто любит посидеть с удочкой на берегу. Испокон веков таких людей было очень много. Рыбалка была не просто профессией или хобби, но и способом прокормить себя и свою семью. Однако это праздник именно не рыбаков, а рыболовов, которые добывают водные биоресурсы в промышленных целях и масштабах.