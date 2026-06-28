Дзержинский «Химик» до 13 игр довёл свою беспроигрышную серию

В выездной игре против «Челябинска-2» наши земляки уже на 7-й минуте открыли счёт после удара Даниила Оганичева. Уже через 3 минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления, что, конечно же, облегчило жизнь «Химику». Ещё до перерыва Артём Широков удвоил преимущество, а на 77-й минуте Даниил Зуев поставил точку — 3:0.