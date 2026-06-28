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Дзержинский «Химик» до 13 игр довёл свою беспроигрышную серию

Наши земляки уверенно победили в Челябинске.

После домашнего поражения на старте сезона от томского КДВ (2:3) в следующих 13 турах футболисты дзержинского «Химика» выиграли 12 матчей и один раз сыграли вничью.

В выездной игре против «Челябинска-2» наши земляки уже на 7-й минуте открыли счёт после удара Даниила Оганичева. Уже через 3 минуты хозяева остались в меньшинстве после удаления, что, конечно же, облегчило жизнь «Химику». Ещё до перерыва Артём Широков удвоил преимущество, а на 77-й минуте Даниил Зуев поставил точку — 3:0.

«Химик» закрепился на первом месте в 4-й группе второй лиги первенства России, набрав 37 очков. Уже на 6 баллов дзержинцы опережают ближайшего преследователя.

1 июля команда Андрея Блажко будет принимать «Урал-2» (Екатеринбург).

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