В Ростове на два месяца перекрыли проезд по улице Шаумяна

В Ростове-на-Дону на два месяца перекрыли движение по улице Шаумяна. Об этом сообщает департамент автодорог.
— В связи с производством работ на тепловой сети прекращено движение машин по улице Шаумяна на участке от переулка Халтуринского до Шаумяна, № 5/36 с 28 июня по 31 августа 2026 года, — говорится на сайте городской администрации.
Также с 20 часов вечера сегодня, 28 июня, до пяти часов утра 29 июня ограничат движение через ж/д переезд в районе Троллейбусной, 10. Причина — аварийные работы на железнодорожном переезде.
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