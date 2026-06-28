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Гигантскую миому удалили питерские врачи у нижегородки

У женщины сохранилась возможность забеременеть.

Гинекологи Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ удалили гигантскую миому матки у пациентки из Нижегородской области с помощью малоинвазивной методики. Женщине полностью сохранили возможность забеременеть. Об операции сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Врач акушер-гинеколог, хирург клиники Лада Покровская рассказала, что удалить орган было бы самым простым решением, однако целью специалистов было сохранить пациентке её будущее.

«Высокотехнологичная хирургия позволяет убирать даже гигантские опухоли через мини-доступы. Шанс стать мамой сохраняется вопреки сложным диагнозам», — подчеркнула Покровская.

Операции проводятся бесплатно по квотам на высокотехнологичное лечение.

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