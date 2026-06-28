Нижегородская «Победа» разгромила томский КДВ и вышла на второе место

Благодаря домашнему успеху над прямым конкурентом футболисты нижегородской «Победы» вышли на второе место во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 4).
Хотя разгрома ничто не предвещало. Первый тайм получился упорным, голевых моментов практически не было, но свой шанс на 34-й минуте нижегородцы использовали после розыгрыша углового, когда удачно ногу подставил Роман Артеменко. А после перерыва «Победа» благодаря свободным зонам успешно воспользовалась своими шансами, что вылилось в крупный счёт — 4:0. По голу ещё забили Илья Кожухарь, Артур Максимчук и Рони Михайловский. Томичи так и не смогли ничем ответить.
Тройка лидеров: «Химик» — 37 очков, «Победа» — 31, КДВ — 29.
Следующий матч подопечные Олега Макеева проведут 1 июля в Ижевске против одноимённого клуба.
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