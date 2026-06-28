Нижегородская «Победа» разгромила томский КДВ и вышла на второе место

Хотя разгрома ничто не предвещало. Первый тайм получился упорным, голевых моментов практически не было, но свой шанс на 34-й минуте нижегородцы использовали после розыгрыша углового, когда удачно ногу подставил Роман Артеменко. А после перерыва «Победа» благодаря свободным зонам успешно воспользовалась своими шансами, что вылилось в крупный счёт — 4:0. По голу ещё забили Илья Кожухарь, Артур Максимчук и Рони Михайловский. Томичи так и не смогли ничем ответить.