Мэрия ищет подрядчика для капремонта участка Большой Окружной

Администрация Калининграда направляет 15 млн рублей на капитальный ремонт участка Большой Окружной от ул. Дзержинской до посёлка Новое Лесное. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 2 июля, итоги подведут 7 июля. Работы необходимо выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта.
Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие на проезжей части и уложить новое. Планируется обустройство тротуаров.
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