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Мэрия ищет подрядчика для капремонта участка Большой Окружной

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие на проезжей части и уложить новое.

Администрация Калининграда направляет 15 млн рублей на капитальный ремонт участка Большой Окружной от ул. Дзержинской до посёлка Новое Лесное. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 2 июля, итоги подведут 7 июля. Работы необходимо выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие на проезжей части и уложить новое. Планируется обустройство тротуаров.

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