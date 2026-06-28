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Холодная вода вместо бензина: в Калининграде мужчина бесплатно поил водителей, жарившихся в очереди к АЗС

На востоке города люди стояли за топливом почти 2,5 часа.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде мужчина предлагал холодную воду водителям, стоявшим в длинной очереди к заправке на востоке города. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 28 июня.

Калининградка Елизавета провела почти 2,5 часа в пробке к АЗС «Лукойл» в конце Московского проспекта, в районе мотеля «Балтика». По словам девушки, на заправке был только АИ-92, а саму станцию дважды закрывали на технический перерыв. В какой-то момент к машинам начал подъезжать мужчина и предлагать людям воду.

Просил открыть окно и говорил, что абсолютно бесплатно, [и вода] холодная«, — говорит собеседница “Клопс”.

Елизавета от предложения отказалась: рядом, по её словам, были водители, которым вода могла быть нужнее. «[Но стоять в этой пробке] было очень тяжело. С двумя детьми и перегревающейся машиной», — сетует калининградка.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.

В Калининградской области с субботы выстраиваются очереди к заправкам. Одна из таких пробок ещё ночью появилась на улице Гагарина: по словам водителей, хвост из машин растянулся почти на километр.

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