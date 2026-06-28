В Иванове создадут региональный кадровый центр здравоохранения

Региональный кадровый центр здравоохранения откроют на базе Ивановского медицинского колледжа, сообщили в правительстве области. Поддержка молодых врачей и укрепление кадрового потенциала — одна из целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Основной задачей центра станет комплексное сопровождение кадровых процессов в медицинских организациях Ивановской области. В числе направлений работы — поиск и привлечение врачей и среднего медицинского персонала, анализ кадровой потребности учреждений здравоохранения, сопровождение специалистов на всех этапах трудоустройства и профессиональной адаптации.
Кадровый центр наладит мониторинг ситуации на рынке труда, взаимодействие с образовательными организациями, окажет методическую поддержку. Так, для врачей и студентов создадут специализированный интернет-портал и официальные страницы в социальных сетях. Там будут размещать вакансии медорганизаций региона, информацию о мерах социальной поддержки медработников, программах профессионального развития.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.