В Крыму благоустроят 9 общественных территорий в 2027 году

Итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства, проводимого при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», подвели в Крыму. В следующем году в республике преобразятся девять общественных территорий, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Отметим, в прошедшем рейтинговом онлайн-голосовании участвовали 9 муниципалитетов и 24 общественных пространства Крыма. Это территории городов Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Саки, Феодосия, Алушта, Белогорск, Симферополь и поселка Раздольное. Всего свой выбор сделали 133 тысячи жителей республики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.