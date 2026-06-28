В Ростовской области инфляция замедлилась до 4,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Показатель оказался ниже среднероссийского, который составил 5,3%. Сильнее всего подешевели фрукты и овощи — их цены упали на 12,8% за 12 месяцев. Особенно это коснулось томатов, огурцов и сладкого перца. Управляющий Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ Наталья Леонтьева объяснила, что теплицам больше не нужно тратить деньги на обогрев и свет. К этому добавились богатые урожаи по всей стране и укрепление рубля, благодаря чему стали дешевле импортные бананы, апельсины и чеснок. В сегменте масложировой продукции тоже наблюдается устойчивое снижение. Сливочное масло дешевеет уже пять месяцев подряд, потеряв в цене 7%. Оливковое масло бьёт рекорды, снижаясь в стоимости 10 месяцев кряду и подешевев на 10,4%. Аналитики ЦБ связывают это с увеличением производства молока и большими складскими запасами.