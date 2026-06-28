«Торпедо» стало лидером России по числу выбранных на драфте НХЛ игроков

В клубе отметили, что такой результат стал возможен благодаря работе всей системы подготовки молодых хоккеистов. В «Торпедо» поздравили игроков с важным этапом в карьере и поблагодарили тренеров и сотрудников, которые ежедневно помогают воспитанникам развиваться. В клубе подчеркнули, что четыре выбора на драфте НХЛ стали еще одним подтверждением высокого уровня нижегородской хоккейной школы.