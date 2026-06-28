В ДТП в Астраханской области погибли четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщил журналистам официальный представитель УМВД России по региону.
По его предварительном данным, авария произошла в воскресенье вечером на 356-м километре автодороги Волгоград — Астрахань.
Водитель Ford Focus — женщина 2004 года рождения — не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva под управлением мужчины 1966 года рождения.
«В результате ДТП водитель Niva и три пассажира погибли. Водитель автомобиля Ford и один пассажир доставлены в медицинское учреждение», — сказал представитель ведомства. Госавтоинспекция Харабалинского района проводит проверку.