Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Список кандидатов на место в Госдуму огласили от Волгоградской области

Сегодня, 28 июня, огласили список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента от.

Сегодня, 28 июня, огласили список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента от Волгоградской области на Съезде партии. Как сообщается на сайте реготделения, возглавил территориальную группу секретарь регионального отделения партии Андрей Бочаров.

Напомним, итоги предварительного партийного голосования для определения участников выборов депутатов Государственной Думы РФ были подведены на 42-й конференции.

Также в нее вошли председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава города Волгограда Владимир Марченко, председатель общественной палаты, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, зампредседателя Волгоградской облдумы, председатель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева, директор филиала Центра «ВОИН» в Волгоградской области, депутат Волгоградской облдумы 7-го созыва Игорь Воробьев, руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты ГД Федерального Собрания РФ по одномандатным округам вошли:

Волгоградский одномандатный избирательный округ № 85 — Николай Николаев;

Михайловский одномандатный избирательный округ № 86 — Андрей Гимбатов;

Волжский одномандатный избирательный округ № 87 — Виталий Лихачев.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» с участием Владимира Путина и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

На нём планируется утвердить списки кандидатов на выборы депутатов. Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение Манифеста — стратегического документа, ориентированного на отдалённую перспективу, предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше