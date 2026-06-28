Тося Чайкина назвала пермяков «прекрасными» и сфотографировалась с ними

Автор хита «В сердце бахнули стрелы» Тося Чайкина на концерте в краевой столице назвала пермяков «прекрасными» и сфотографировалась с ними, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
Выступление певицы проходит на эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч» (16+). На концерт собрались сотни жителей и гостей города, а некоторые поклонники пришли с поддерживающими плакатами.
«Можете передать привет? Я хочу вас заснять на память. Господи, какие вы все хорошие, — обратилась певица к зрителям. — Я так редко делаю, но мне хочется запечатлеть этот момент с вами. Представляете, я сейчас в Перми! С прекрасными, красивыми людьми».
Тося Чайкина также рассказала, что приезжала в Пермь почти десять лет назад.