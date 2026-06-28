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Очевидцы: в Шатрово машина перевернулась на крышу, рядом бегает мужчина в трусах

У автомобиля повреждена передняя часть, информация о пострадавших уточняется.

Источник: Клопс.ru

В посёлке Шатрово Зеленоградского района автомобиль оказался вверх тормашками на трассе. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 28 июня.

О ДТП известно около 17:00. По словам свидетелей, у перевёрнутой машины повреждена передняя часть. Рядом бегал мужчина в трусах и открывал двери. У придорожного дерева лежали чьи-то вещи: рюкзак, одежда и напитки.

Перед автомобилем поперёк дороги стояла ещё одна машина. Участвовала ли она в аварии, неизвестно. О пострадавших не сообщается. Информация уточняется.