Ремонт улицы Богатырской завершили в Краснодаре

Из плана на 2026 год в Краснодаре уже завершен ремонт на девяти дорогах. Продолжаются работы еще на пяти (на улицах Тенистой, им. Атарбекова, им. Комарова, в переулке Майорском и на Краснодарской в поселке Лазурном).