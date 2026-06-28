Ремонт улицы Богатырской завершили в Краснодаре

В Новознаменском жилом районе Краснодара завершили ремонтные работы на улице Богатырской. Дорогу обновили на протяжении более 1,8 километра. Результат проверил глава города Евгений Наумов.
«Улица Богатырская — центральная артерия Новознаменского жилого района. Работы здесь выполнены комплексно — обновлена не только проезжая часть, но и пешеходная. Благодарю дорожников за оперативную работу и внимание к просьбам горожан, — сказал руководитель города», — сказал мэр.
Кроме того, дорожники заасфальтировали парковочные места и съезды. На улице заменили остановочные павильоны, достроили тротуары там, где их не было, установили дорожные знаки, нанесли разметку.
Из плана на 2026 год в Краснодаре уже завершен ремонт на девяти дорогах. Продолжаются работы еще на пяти (на улицах Тенистой, им. Атарбекова, им. Комарова, в переулке Майорском и на Краснодарской в поселке Лазурном).
Ранее «Югополис» рассказывал о завершении ремонтных работ на улице им. Красина. В порядок привели участо протяженностью 500 метров — от Кубанской Набережной до дома № 16. На Красина уложили новый асфальт, заменили автобусные остановки, расширили тротуары, уложили искусственные неровности.