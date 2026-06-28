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В Петербурге построили многоквартирный дом для маломобильных граждан

Для их удобства 6 секций оснащены вертикальными подъемниками.

Современный дом с квартирами для маломобильных граждан построили в Кировском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в жилищном комитете города.

Дом в 10 этажей построен с учетом современных стандартов: там оборудованы подвальное помещение с защитным сооружением гражданской обороны и технический этаж, установлено по девять лифтов и лестничных клеток. Для удобства маломобильных петербуржцев шесть секций оснащены вертикальными подъемниками — это позволяет без препятствий попасть в квартиру.

Всего в доме 270 квартир — от студий до четырехкомнатных, 16 из них спроектированы и оборудованы специально для тех, кто пользуется креслами-колясками. В таких квартирах есть широкие дверные проемы, просторные коридоры, адаптированные санузлы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.