В Петербурге построили многоквартирный дом для маломобильных граждан

Дом в 10 этажей построен с учетом современных стандартов: там оборудованы подвальное помещение с защитным сооружением гражданской обороны и технический этаж, установлено по девять лифтов и лестничных клеток. Для удобства маломобильных петербуржцев шесть секций оснащены вертикальными подъемниками — это позволяет без препятствий попасть в квартиру.