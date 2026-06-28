145 ДТП из-за выезда на встречку произошли в Нижегородской области за 5 месяцев

С начала 2026 года в Нижегородской области произошло 145 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 23 человека, еще 250 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.