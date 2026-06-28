В Челябинске прошел мастер-класс для школьников по созданию нейрокомиксов

Организаторами выступили центр развития цифровых технологий Челябинска и компания «Алгоритмика». На интенсиве ребята узнали, что такое искусственный интеллект и чем он отличается от нейросети. Также школьники учились генерировать идеи и писать промпты. Они выяснили, что писать задание через команду, например, «нарисуй кота» работает плохо, но если использовать описание изображения, как «кот в скафандре сидит на бордюре, серая шерсть, голубое небо», то получится лучше. Сначала ребята рисовали наброски своих героев. Потом с помощью нейросетей делали из них цифровые иллюстрации. В финале все элементы — персонажи, диалоги и фоны — объединились в полноценный комикс.