В Челябинске прошел мастер-класс для школьников по созданию нейрокомиксов

Выездной интенсив «Нейрокомикс: от идеи до готовой истории» провели для ребят из школы № 116 Челябинска при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона.
Организаторами выступили центр развития цифровых технологий Челябинска и компания «Алгоритмика». На интенсиве ребята узнали, что такое искусственный интеллект и чем он отличается от нейросети. Также школьники учились генерировать идеи и писать промпты. Они выяснили, что писать задание через команду, например, «нарисуй кота» работает плохо, но если использовать описание изображения, как «кот в скафандре сидит на бордюре, серая шерсть, голубое небо», то получится лучше. Сначала ребята рисовали наброски своих героев. Потом с помощью нейросетей делали из них цифровые иллюстрации. В финале все элементы — персонажи, диалоги и фоны — объединились в полноценный комикс.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.