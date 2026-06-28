Какой сегодня праздник: День кораблестроителя

День кораблестроителя — профессиональный праздник работников кораблестроительной отрасли в России. Дата выбрана в честь важного события в истории российского кораблестроения: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович издал указ о заложении фрегата «Орёл» — первого российского военного корабля, построенного по государственному заказу и на государственные средства. Судно создавали на верфи в селе Дединово (на реке Оке). Фрегат предназначался для защиты торговых судов на Каспийском море. в 2025 году российские верфи построили 129 гражданских судов. Это примерно соответствует показателю 2024 года (131 судно). В 2025 году заказчики получили грузовые, пассажирские, рыбопромысловые суда, а также суда технического флота.
Сегодня День черешни. Черешню ценят за сладкий вкус без выраженной кислинки (в отличие от вишни), высокое содержание витаминов (С, А, группы B), антиоксидантов и минералов. Ягода ассоциируется с летом, теплом и изобилием, а еще отмечают ее универсальность в кулинарии: её едят свежей, добавляют в салаты, выпечку, мороженое, делают компоты, варенья, настойки.
Международный день рыбака отмечают сегодня. 29 июня — день памяти святого Петра (в христианстве его иногда называют «апостолом‑рыбаком»). В ряде стран эта дата исторически ассоциируется с рыбаками и морскими промыслами.