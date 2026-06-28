Какой сегодня праздник: День кораблестроителя

День кораблестроителя — профессиональный праздник работников кораблестроительной отрасли в России. Дата выбрана в честь важного события в истории российского кораблестроения: 29 июня 1667 года царь Алексей Михайлович издал указ о заложении фрегата «Орёл» — первого российского военного корабля, построенного по государственному заказу и на государственные средства. Судно создавали на верфи в селе Дединово (на реке Оке). Фрегат предназначался для защиты торговых судов на Каспийском море. в 2025 году российские верфи построили 129 гражданских судов. Это примерно соответствует показателю 2024 года (131 судно). В 2025 году заказчики получили грузовые, пассажирские, рыбопромысловые суда, а также суда технического флота.