Тюкавин рассказал, чем они с Овечкиным занимались в отпуске

— Классный отпуск: в четыре начинался волейбол — до шести-полседьмого постоянно рубились. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались. Я в этот раз попал в компанию хоккеистов, поэтому тяжело оценивать. Все по-разному. Просто Саша в волейболе очень хорошо ставит блок: его вообще не пробить, — приводятся его слова в материале.