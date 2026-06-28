Тюкавин рассказал, чем они с Овечкиным занимались в отпуске

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как провел совместный отдых с хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом пишет РИА Новости.
— Классный отпуск: в четыре начинался волейбол — до шести-полседьмого постоянно рубились. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались. Я в этот раз попал в компанию хоккеистов, поэтому тяжело оценивать. Все по-разному. Просто Саша в волейболе очень хорошо ставит блок: его вообще не пробить, — приводятся его слова в материале.
В марте прошлого года Овечкин заявил, что у него нет планов продлевать контракт с американским клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», так как он хочет завершить свою карьеру на родине.
13 мая в СМИ писали, что хоккеист вместе с семьей вернулся в Россию. Причина его возвращения — завершение для его клуба «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата НХЛ без попадания в плей-офф.
Овечкин занял 15-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах. Встреча «Вашингтона» с «Вегасом» стала для 40-летнего нападающего 1565-й в карьере.