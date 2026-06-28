Беспрецедентное падение: что говорят о рейтингах Мерца

При этом социолог отметил, что Мерц и раньше не нравился избирателям. По словам главы Forsa, еще с начала 2000-х политика воспринимали скорее негативно, а в различных рейтингах он стабильно оказывался в числе аутсайдеров. Гюлльнер добавил, что особенно слабой поддержка Мерца оставалась среди женщин и молодежи восточных регионов ФРГ.