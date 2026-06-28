Беспрецедентное падение: что говорят о рейтингах Мерца

Рейтинг популярности канцлера Германии Фридриха Мерца снизился до беспрецедентного уровня. Такое заявление сделал руководитель института Forsa Манфред Гюлльнер в интервью изданию Tagesspiegel.
Гюлльнер связал резкое падение поддержки с ошибками Мерца на посту главы правительства. По его мнению, канцлер нередко делает неверные шаги, говорит без учета общественных настроений и ориентируется на ближайшее окружение, которое дает некомпетентные оценки.
«Обвал (рейтинга — прим. ред) Мерца беспрецедентен», — подчеркнул Гюлльнер.
При этом социолог отметил, что Мерц и раньше не нравился избирателям. По словам главы Forsa, еще с начала 2000-х политика воспринимали скорее негативно, а в различных рейтингах он стабильно оказывался в числе аутсайдеров. Гюлльнер добавил, что особенно слабой поддержка Мерца оставалась среди женщин и молодежи восточных регионов ФРГ.
KP.RU ранее писал, что в Бундестаге осуждают Мерца за его глупые идеи. В частности, за предложение отобрать соцпомощь у немецких инвалидов для поддержки Киева. По мнению члена правой партии АДГ Маркус-Корнела Фронмайера, лидер страны точно выжил из ума.