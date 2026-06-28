В Татарстане за май сдали в утиль почти 27 тонн электронного лома

Отметим, экопрограмма позволяет жителям региона бесплатно избавляться от ненужной компьютерной и бытовой техники. По итогам мая 2026 года в сборе поучаствовали 50 организаций из Казани, а также Зеленодольского, Алексеевского, Чистопольского, Дрожжановского, Кайбицкого и Буинского районов. С начала года участники программы уже направили на переработку 86,6 тонны таких отходов.