В Татарстане за май сдали в утиль почти 27 тонн электронного лома

Жители Татарстана за май сдали на утилизацию почти 27 тонн электронного лома, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики. В регионе с 2022 года действует программа «Школа утилизации: электроника», которая отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Отметим, экопрограмма позволяет жителям региона бесплатно избавляться от ненужной компьютерной и бытовой техники. По итогам мая 2026 года в сборе поучаствовали 50 организаций из Казани, а также Зеленодольского, Алексеевского, Чистопольского, Дрожжановского, Кайбицкого и Буинского районов. С начала года участники программы уже направили на переработку 86,6 тонны таких отходов.
Чтобы отправить старую технику на утилизацию, необходимо заполнить форму «Регистрация участника» на официальном сайте. Сдать можно компьютеры, бытовую технику, электроинструменты, мобильные телефоны и другое оборудование.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.