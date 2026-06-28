ВОЗ рассказал о количестве смертей от волны жары в Европе

Количество избыточных смертей с 21 июня в европейских государствах составило 1 300.
Французские власти сообщали, что только во Франции количество избыточных смертей составило около тысячи.
Ученые заявляли, что одной из особенностей экстремальной волны жары, охватившей Европу, стало то, что жаркая погода установилась уже в июне. Все крупные волны жары кроме одной, пришедшие с 1950 года, достигали пика позже.
Климатологи предполагают, что основной причиной беспрецедентной жары, охватившей Европу, стало изменение климата.
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