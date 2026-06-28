В Петербурге открылась выставка новых поступлений «Исаакиевского собора»

Выставка новых поступлений Государственного музея «Исаакиевский собор» под названием «Ищите и обрящете…» открылась 11 июня в Юсуповском дворце на Литейном. Мероприятие организовано при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Экспозиция отображает одно из ключевых направлений работы Государственного музея «Исаакиевский собор» — масштабную собирательскую деятельность. С 2017 года собрание музея пополнилось почти на тысячу единиц хранения. Так, первый зал занимают предметы, связанные с храмами-памятниками, входящими в его состав, — Исаакиевским собором и Спасом на Крови. Это мемориальные предметы и церковная утварь, а также работы художников, участвовавших в оформлении соборов.
Второй зал демонстрирует новое, важное для собрания направление — тему Юсуповского наследия, связанную с одной из самых значительных аристократических семей России. А третий зал объединяет произведения ленинградской пейзажной школы. Многие из представленных экспонатов являются частью более широкой темы — образов в искусстве архитектурных символов Санкт‑Петербурга — Исаакиевского собора и Спаса на Крови. Центральное место этого раздела занимает тема Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.