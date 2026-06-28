В Петербурге открылась выставка новых поступлений «Исаакиевского собора»

Экспозиция отображает одно из ключевых направлений работы Государственного музея «Исаакиевский собор» — масштабную собирательскую деятельность. С 2017 года собрание музея пополнилось почти на тысячу единиц хранения. Так, первый зал занимают предметы, связанные с храмами-памятниками, входящими в его состав, — Исаакиевским собором и Спасом на Крови. Это мемориальные предметы и церковная утварь, а также работы художников, участвовавших в оформлении соборов.