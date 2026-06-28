Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто завидно»: Виктория Дайнеко эмоционально отреагировала на интервью Лерчек

Блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пришлось доказывать свой онкологический диагноз после того, как ее заподозрили во лжи из-за активной жизни в период лечения. Свое мнение по этому поводу выразила певица Виктория Дайнеко.

Блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пришлось доказывать свой онкологический диагноз после того, как ее заподозрили во лжи из-за активной жизни в период лечения. Свое мнение по этому поводу выразила певица Виктория Дайнеко.

Она поддержала Лерчек и осудила тех, кто вынуждает ее доказывать диагноз в тяжелый жизненный период.

— Позор каждому человеку, который вынудил эту девочку в такой сложный период в жизни оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз, только потому, что она пытается жить своей жизнью на максимум, — написала Дайнеко в своих социальных сетях.

Певица считает, что весь негатив, обрушившийся на Лерчек, вызван завистью со стороны хейтеров блогерши.

— Вам просто завидно, что вы, будучи абсолютно здоровыми, себе не хотите или не можете это позволить. Вот и беситесь, — заключила она.

Лерчек в разговоре с Надеждой Стрелец рассказала, как ей удается хорошо выглядеть и вести активный образ жизни, находясь на четвертой стадии рака желудка. По словам блогерши, в этом ей помогают близкие люди и настрой.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше