«Просто завидно»: Виктория Дайнеко эмоционально отреагировала на интервью Лерчек

Блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пришлось доказывать свой онкологический диагноз после того, как ее заподозрили во лжи из-за активной жизни в период лечения. Свое мнение по этому поводу выразила певица Виктория Дайнеко.
Она поддержала Лерчек и осудила тех, кто вынуждает ее доказывать диагноз в тяжелый жизненный период.
— Позор каждому человеку, который вынудил эту девочку в такой сложный период в жизни оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз, только потому, что она пытается жить своей жизнью на максимум, — написала Дайнеко в своих социальных сетях.
Певица считает, что весь негатив, обрушившийся на Лерчек, вызван завистью со стороны хейтеров блогерши.
— Вам просто завидно, что вы, будучи абсолютно здоровыми, себе не хотите или не можете это позволить. Вот и беситесь, — заключила она.
Лерчек в разговоре с Надеждой Стрелец рассказала, как ей удается хорошо выглядеть и вести активный образ жизни, находясь на четвертой стадии рака желудка. По словам блогерши, в этом ей помогают близкие люди и настрой.