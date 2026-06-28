Во Франции из-за аномальной 40-градусной жары смертность выросла примерно на тысячу случаев

С 24 июня число умерших примерно на тысячу превысило показатели предыдущих месяцев. На людей старше 65 лет пришлось 85% случаев. Тяжелее всего жара ударила по регионам Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр — Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар: там объявляли красный уровень предупреждения. В отдельных районах температура поднималась выше +40, из-за чего выросла нагрузка на больницы и экстренные службы.