В Ялуторовске Тюменской области построят Центр дополнительного образования

В центре будет большой и малый танцевальные залы площадью 200 и 100 кв. м. Там также будут созданы классы для занятий по разнообразным творческим, спортивным и развивающим программам. Отметим, учреждение будет располагаться в исторической части Ялуторовска, неподалеку от местного собора. На данном этапе на территории закладывают фундамент. Уточняется, что завершение всех работ запланировано на сентябрь 2027 года.