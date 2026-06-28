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В Ялуторовске Тюменской области построят Центр дополнительного образования

Там будут созданы классы для занятий по разнообразным творческим, спортивным и развивающим программам.

Источник: Национальные проекты России

Современный Центр дополнительного образования появится в Ялуторовске Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.

В центре будет большой и малый танцевальные залы площадью 200 и 100 кв. м. Там также будут созданы классы для занятий по разнообразным творческим, спортивным и развивающим программам. Отметим, учреждение будет располагаться в исторической части Ялуторовска, неподалеку от местного собора. На данном этапе на территории закладывают фундамент. Уточняется, что завершение всех работ запланировано на сентябрь 2027 года.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.