Учащиеся тюменского техникума показали коллекцию на модном показе в Москве

Модный показ коллекций победителей Всероссийского конкурса «Русский стиль» состоялся 18 июня в Москве при поддержке национального проекта «Семья». Свои работы представили в том числе учащиеся Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, сообщили в учебном заведении.
Показ организовали в ходе форума «Многодетная Россия» на площадке Национального центра «Россия». В этом году «Русский стиль» принял от участников 136 заявок из 41 региона страны. По итогам отбора жюри определило победителей в номинациях «Женская и мужская одежда», «Детская одежда и family look», «Аксессуары» и «Украшения».
Тюменки Анна Васильева и Анна Гончарова, ставшие победителями конкурса в номинации «Аксессуары», также представили свою коллекцию на подиуме. Костюмы студенток сочетали современные тенденции и элементы русского народного искусства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.