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В Багратионовске нашли подрядчика для благоустройства сквера с мемориальным комплексом

Контракт на 21,8 млн рублей заключили с ООО «Максстрой».

В Багратионовске нашли подрядчика для благоустройства сквера с мемориальным комплексом. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в закупке подала только одна компания. Контракт на 21,8 миллиона рублей заключили с ООО «Максстрой».

Подрядчику предстоит благоустроить сквер памяти защитников Отечества рядом с железнодорожным вокзалом. На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн.

В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей. Работы необходимо выполнить до 30 сентября.

ООО «Максстрой» зарегистрировано в Ладушкине. Генеральным директором является Максим Онохин.

Сквер располагается на улице Калининградской. На территории общественной зоны установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.