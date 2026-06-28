В Багратионовске нашли подрядчика для благоустройства сквера с мемориальным комплексом. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в закупке подала только одна компания. Контракт на 21,8 миллиона рублей заключили с ООО «Максстрой».
Подрядчику предстоит благоустроить сквер памяти защитников Отечества рядом с железнодорожным вокзалом. На территории заменят освещение, обустроят тротуар и высадят газон. Там также появятся 16 скамеек и шесть урн.
В сквере обустроят мемориальную зону с железобетонным основанием, пьедесталом, гранитными плитами и декоративным элементом в виде летящих журавлей. Работы необходимо выполнить до 30 сентября.
ООО «Максстрой» зарегистрировано в Ладушкине. Генеральным директором является Максим Онохин.
Сквер располагается на улице Калининградской. На территории общественной зоны установлены бюсты советских политических деятелей: Ленина, Кирова, Калинина и Дзержинского.