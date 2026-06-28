Сибига: Дух Анкориджа точно мертв

Днем ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите G7 во Франции поднял вопрос о возможном пересмотре анкориджских договоренностей по Украине. По информации СМИ, перед беседой с лидерами стран G7 Трамп провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Затем он затронул тему усиления давления на Россию, однако, как утверждают источники, остальные участники саммита скептически восприняли его заявления.