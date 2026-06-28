Сибига: Дух Анкориджа точно мертв

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «дух Анкориджа точно мертв». На этом фоне он призвал Москву и Киев самостоятельно садиться за стол переговоров. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.
— Любой мирный план, разработанный без Украины, обречен стать духом и исчезнуть. Москва должна… сесть за стол переговоров… Если дух Анкориджа вообще существовал, то сейчас он точно мертв, — говорится в публикации.
Днем ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите G7 во Франции поднял вопрос о возможном пересмотре анкориджских договоренностей по Украине. По информации СМИ, перед беседой с лидерами стран G7 Трамп провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Затем он затронул тему усиления давления на Россию, однако, как утверждают источники, остальные участники саммита скептически восприняли его заявления.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США нельзя считать абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте.