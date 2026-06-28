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Губернатор Слюсарь провел встречу с советником Сергеем Медведевым

Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу со своим советником Сергеем Медведевым. Ключевыми темами обсуждения стали развитие особой экономической зоны, индустриальных площадок и благоустройство территорий.

Как сообщил глава региона в своих соцсетях, внимание уделялось не только самой ОЭЗ, но и прилегающим территориям — Ростову‑на‑Дону, Новочеркасску и Аксайскому району. В этих муниципалитетах действуют межмуниципальные индустриальные площадки, сформирована транспортная инфраструктура и реализуются совместные кадровые проекты.

Сергей Медведев предложил не ограничиваться крупными инфраструктурными проектами, а уделить внимание и насущным вопросам: благоустройству, вывозу мусора и транспортной доступности.

По словам губернатора, в ближайшее время Сергей Медведев совместно с главами муниципалитетов проработает варианты решения обозначенных проблем. Юрий Слюсарь выразил уверенность, что подход, опирающийся на запросы жителей, позволит сформировать эффективное видение по этим задачам.

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