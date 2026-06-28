Губернатор Слюсарь провел встречу с советником Сергеем Медведевым

Как сообщил глава региона в своих соцсетях, внимание уделялось не только самой ОЭЗ, но и прилегающим территориям — Ростову‑на‑Дону, Новочеркасску и Аксайскому району. В этих муниципалитетах действуют межмуниципальные индустриальные площадки, сформирована транспортная инфраструктура и реализуются совместные кадровые проекты.