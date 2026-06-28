В Нижнем Тагиле подвели итоги голосования за объекты благоустройства

Участие в голосовании приняли 73 583 жителя города старше 14 лет. Помощь оказывали более 500 волонтеров проекта. Лидером рейтинга стал дизайн-проект обустройства нижней площадки Театрального сквера с центральным светомузыкальным фонтаном. Идею капитального ремонта этого места поддержали более 22 тысяч человек. Там планируют вымостить дорогу гранитной плиткой, провести озеленение, а также заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой.