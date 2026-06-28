Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле подвели итоги голосования за объекты благоустройства

Лидером рейтинга стал дизайн-проект обновления нижней площадки Театрального сквера.

Источник: Национальные проекты России

Итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подвели в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили в администрации города.

Участие в голосовании приняли 73 583 жителя города старше 14 лет. Помощь оказывали более 500 волонтеров проекта. Лидером рейтинга стал дизайн-проект обустройства нижней площадки Театрального сквера с центральным светомузыкальным фонтаном. Идею капитального ремонта этого места поддержали более 22 тысяч человек. Там планируют вымостить дорогу гранитной плиткой, провести озеленение, а также заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.