В Нижнем Тагиле подвели итоги голосования за объекты благоустройства

Итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подвели в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщили в администрации города.
Участие в голосовании приняли 73 583 жителя города старше 14 лет. Помощь оказывали более 500 волонтеров проекта. Лидером рейтинга стал дизайн-проект обустройства нижней площадки Театрального сквера с центральным светомузыкальным фонтаном. Идею капитального ремонта этого места поддержали более 22 тысяч человек. Там планируют вымостить дорогу гранитной плиткой, провести озеленение, а также заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.