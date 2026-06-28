Певица Тося Чайкина пустила слезу на концерте в Перми

Автор хита «В сердце бахнули стрелы» Тося Чайкина пустила слезу на концерте в Перми, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
После исполнения одной из песен артистка села на сцену и растрогалась тёплой поддержкой пермяков, не сдержав слёз.
«Я на сцене плакала, потому что это безумно трогательно, — ответила певица на вопрос о том, как её приняла местная публика. — Очень приятно, что пришло много детей и молодёжи. Приятно, что знают не только “Стрелы”, но и другие песни. Очень отзывчивая аудитория».
В конце выступления певица опустилась на колени, поклонилась и поблагодарила пермяков под бурные аплодисменты. Толпа скандировала «Спасибо!», а ведущий вручил Тосе Чайкиной цветы. После этого артистка спустилась к зрителям и сделала памятные фотографии со всеми желающими.
«Вы чудесные малыши и детишки! На вас так приятно смотреть. У вас такие незамыленные ещё этой жизнью глаза, и мне очень хочется, чтобы вы сохранили в себе это чудо, которым вы сейчас являетесь. Чтобы вы выросли и несли это чудо в себе, берегли его. Потому что без него очень тяжело. Так что берегите себя. И взрослых это тоже касается», — сказала Тося Чайкина в завершение своего выступления.