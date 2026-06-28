Певица Тося Чайкина пустила слезу на концерте в Перми

«Вы чудесные малыши и детишки! На вас так приятно смотреть. У вас такие незамыленные ещё этой жизнью глаза, и мне очень хочется, чтобы вы сохранили в себе это чудо, которым вы сейчас являетесь. Чтобы вы выросли и несли это чудо в себе, берегли его. Потому что без него очень тяжело. Так что берегите себя. И взрослых это тоже касается», — сказала Тося Чайкина в завершение своего выступления.