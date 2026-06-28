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В Чехии снова зафиксирован рекорд по аномальной жаре

28 июня стал самым горячим днем для Чехии за последние несколько сотен лет.

Источник: Комсомольская правда

В Чехии снова фиксируются рекорды по аномальной жаре. 28 июня стал самым горячим днем для страны за последние несколько сотен лет — воздух прогрелся до 41,1°С. Об этом сообщил местный гидрометеорологический институт.

Высокая температура была замечена около 15:00 (по чешскому времени) в поселке Доксаны, расположенный на северо-западе государства. Это первый случай в истории страны, когда дневная температура в тени достигла 41 градуса. Причем жара в республике не желает спадать. По прогнозам специалистов, теплая погода может только усилиться.

Прага тоже страдает от аномалии. Из-за жары трамваям пришлось уменьшить скорость движения, поскольку контактные сети сильно перегреваются.

KP.RU прежде сообщал, что во Франции наблюдается аналогичная ситуация с погодой. Почти всю страну накрыла рекордная жара.