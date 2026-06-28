В Чехии снова зафиксирован рекорд по аномальной жаре

Высокая температура была замечена около 15:00 (по чешскому времени) в поселке Доксаны, расположенный на северо-западе государства. Это первый случай в истории страны, когда дневная температура в тени достигла 41 градуса. Причем жара в республике не желает спадать. По прогнозам специалистов, теплая погода может только усилиться.