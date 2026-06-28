Германия задыхается: в стране установлен абсолютный рекорд жары

Экстремальный зной удерживается уже несколько дней, и подобные эпизоды, по мнению специалистов, становятся всё более частыми на фоне климатического кризиса. В воскресенье синоптики предупреждали о сильных грозах на востоке страны и местами на западе, в горных районах юга также ожидаются локальные, но мощные ливни. К понедельнику жара должна спасть до 29−32 градусов.