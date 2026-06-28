Германия задыхается: в стране установлен абсолютный рекорд жары

Третьи сутки подряд на территории ФРГ обновляются температурные показатели. В воскресенье метеостанция в бранденбургском Кошене, расположенном у границы с Польшей, зафиксировала отметку 41.7 градуса по Цельсию. Данные приводятся немецкой метеорологической службой (DWD) со ссылкой на телеканал N-tv.
Предыдущие два дня также принесли рекордные значения: в пятницу в Саарбрюккене столбики термометров поднялись до 41.3 градуса, а в субботу в саксонском Древице — до 41.5. Синоптик Карстен Брандт не исключает дальнейшего роста, полагая, что текущий пик может быть ещё не пройден.
Ночь с субботы на воскресенье оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в стране. В коммуне Кубшюц (восточная Саксония) минимальная температура составила 29.4 градуса. Метеорологи связывают это с местным рельефом: южные ветры и эффект фёна на северных склонах Среднегорья усилили прогревание воздуха в ночные часы.
Экстремальный зной удерживается уже несколько дней, и подобные эпизоды, по мнению специалистов, становятся всё более частыми на фоне климатического кризиса. В воскресенье синоптики предупреждали о сильных грозах на востоке страны и местами на западе, в горных районах юга также ожидаются локальные, но мощные ливни. К понедельнику жара должна спасть до 29−32 градусов.
Систематические наблюдения за температурой на всей территории Германии ведутся с 1881 года — именно с этой даты принято отсчитывать достоверные данные для сопоставлений. Нынешняя аномалия уже вошла в историю как одна из самых значительных за последние полтора столетия.
Стало известно, во сколько обойдется аномальная жара Европе.
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