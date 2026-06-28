Путин поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в России

Глава государства предложил в широком составе обсудить дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. По словам Путина, важно не только принять новые решения, но и проверить, как уже реализуются ранее утверждённые шаги в этом направлении.
«Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, призванные обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан, бизнеса, предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения в этом направлении», — сказал президент.
Совещание прошло на фоне обсуждения мер по поддержанию баланса на российском топливном рынке.
Также Путин заявил, что власти обсуждают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Глава государства напомнил, что в интересах российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина за рубеж. Теперь, по словам Путина, рассматривается возможность распространить аналогичную меру и на дизельное топливо. Это должно помочь удержать стабильные поставки внутри страны.
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