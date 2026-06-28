Путин поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива в России

Также Путин заявил, что власти обсуждают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Глава государства напомнил, что в интересах российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина за рубеж. Теперь, по словам Путина, рассматривается возможность распространить аналогичную меру и на дизельное топливо. Это должно помочь удержать стабильные поставки внутри страны.