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«Резервы на уровне»: Путин заявил о стабильных запасах бензина в России

Россия начала направлять на внутренний рынок ранее накопленные объёмы топлива. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он отметил, что сейчас объёмы практически соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года.

Путин на совещании по ситуации на топливном рынке. Видео © Life.ru.

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объёмы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал глава государства.

Президент сообщил, ссылаясь на справку Минэнерго, что запасы бензина сейчас находятся на отметке 1,7 млн тонн. Это почти то же самое, что и в прошлом году в это время, с небольшим падением всего на 4%.

Ранее российский лидер заявлял, что правительственный штаб по топливу работает в круглосуточном режиме. Мониторинг ситуации с топливом на внутреннем рынке происходит бесперебойно.

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