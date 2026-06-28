«Резервы на уровне»: Путин заявил о стабильных запасах бензина в России

Путин на совещании по ситуации на топливном рынке. Видео © Life.ru.
«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объёмы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал глава государства.
Президент сообщил, ссылаясь на справку Минэнерго, что запасы бензина сейчас находятся на отметке 1,7 млн тонн. Это почти то же самое, что и в прошлом году в это время, с небольшим падением всего на 4%.
Ранее российский лидер заявлял, что правительственный штаб по топливу работает в круглосуточном режиме. Мониторинг ситуации с топливом на внутреннем рынке происходит бесперебойно.
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