В Юсуповском саду Петербурга прошла танцевальная встреча в ретро-стиле

Танцевальная встреча «Ретро-волна: танцы нашей молодости» состоялась 24 июня в Юсуповском саду Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Гости смогли услышать мелодии, которые звучали на танцплощадках несколько десятилетий назад. Участники увидели выступления хореографического коллектива «Диамант» культурного центра «Троицкий», музыкально‑творческой мастерской «Чудейство» культурно-досугового комплекса «Красносельский», а также посетить интерактивные площадки.
Встречи проходят несколько раз в месяц с мая по сентябрь, 8 июля и 26 августа состоится общегородской танцевальный марафон. Его организуют во всех 18 районах города. С сентября танцевальные программы будут проходить в атриуме Центрального музея связи имени А. С. Попова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.