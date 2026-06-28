В Юсуповском саду Петербурга прошла танцевальная встреча в ретро-стиле

Встречи проходят несколько раз в месяц с мая по сентябрь, 8 июля и 26 августа состоится общегородской танцевальный марафон. Его организуют во всех 18 районах города. С сентября танцевальные программы будут проходить в атриуме Центрального музея связи имени А. С. Попова.