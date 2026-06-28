На чемпионате в Екатеринбурге соберутся более 700 легкоатлетов России

Кроме того, во время чемпионата пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 10 километров, а также состязания в мужском десятиборье и женском семиборье. Всего на турнире разыграют 44 комплекта наград. Помимо спортивной части, для гостей мероприятия будет организована фан-зона, где каждый сможет поучаствовать в активностях и получить памятные сувениры.