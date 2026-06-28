На чемпионате в Екатеринбурге соберутся более 700 легкоатлетов России

ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 23 по 26 июля при поддержке государственной программы «Спорт России». Участие примут более 700 спортсменов из 70 регионов страны, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Программа чемпионата включает 23 дисциплины, в числе которых спринт, бег на средние и длинные дистанции, барьерный бег, бег с препятствиями и командные эстафеты. Отдельную часть составят технические виды: прыжки в высоту, в длину, с шестом, толкание ядра, метание диска, молота и копья.
Кроме того, во время чемпионата пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 10 километров, а также состязания в мужском десятиборье и женском семиборье. Всего на турнире разыграют 44 комплекта наград. Помимо спортивной части, для гостей мероприятия будет организована фан-зона, где каждый сможет поучаствовать в активностях и получить памятные сувениры.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.