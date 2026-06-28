Путин заявил о сохраняющихся очередях на АЗС и проблемах для бизнеса

Ранее в ходе выступления президент сообщил, что сейчас в правительстве прорабатывается сценарий тотального эмбарго на вывоз солярки. Как напомнил глава государства, запретительные меры в отношении бензина и авиакеросина уже действуют — их реализовали в качестве временного шага для насыщения внутреннего рынка. Следующим этапом, по словам Путина, может стать аналогичное ограничение для дизельного топлива, что позволит гарантировать бесперебойное снабжение отечественных потребителей.