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Путин назначил прокуроров четырех регионов

Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской, Воронежской областей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок: Авдеева Дениса Евгеньевича — прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности; Грибова Ивана Владимировича — прокурором Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности; Пантелеева Романа Сергеевича — прокурором Саратовской области, освободив его от занимаемой должности; Филипенко Сергея Владимировича — прокурором Воронежской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

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