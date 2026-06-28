Путин назначил прокуроров четырех регионов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить на пятилетний срок: Авдеева Дениса Евгеньевича — прокурором Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности; Грибова Ивана Владимировича — прокурором Республики Башкортостан, освободив его от занимаемой должности; Пантелеева Романа Сергеевича — прокурором Саратовской области, освободив его от занимаемой должности; Филипенко Сергея Владимировича — прокурором Воронежской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.