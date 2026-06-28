В Грозном капитально отремонтируют школу № 67

Капитальный ремонт школы № 67 в городе Грозном проводится в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской Республики.
В здании запланирован полный цикл строительно-восстановительных работ: обновление фасада, кровли, инженерных коммуникаций, систем отопления, водо- и электроснабжения, а также внутренняя отделка учебных кабинетов, коридоров, спортивного и актового залов. Особое внимание будет уделено созданию доступной среды и оснащению школы современным оборудованием.
«Капитальный ремонт школы № 67, как и других образовательных организаций города, позволит школьникам встретить новый учебный год в современных, обновленных классах, отвечающих последним требованиям. Программа не ограничивается только самим ремонтом, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей», — отметил начальник департамента образования мэрии Грозного Зелимхан Ахматов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.